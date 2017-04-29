В Одессе из-за "минирования" сорвано судебное заседание по "делу 2 мая"

В Одессе в пятницу, 28 апреля, из-за "минирования" было сорвано судебное заседание по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, по спецлинии "102" поступило сообщение о минировании административного здания Малиновского районного суда Одессы, расположенного на улице Василия Стуса.

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Как отметил представитель управления, из здания, где, в том числе, проходило заседание по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года, были эвакуированы более 100 человек.

Взрывоопасные предметы и вещества в здании обнаружены не были.

Представитель суда сообщил, что заседание по "делу 2 мая" только началось, когда поступило сообщение о минировании. Заседание суда не возобновилось, следующее назначено на 5 мая.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском райсуде рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.