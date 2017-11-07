Во Львове военные комиссары устроили "охоту" на призывников (видео)

Во Львове военные комиссары устроили "охоту" на призывников. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Комиссары наведались к парням, которые игнорируют осенний призыв. В этот раз выбрали традиционный метод, посетили адреса по месту жительства. Вместе с военными комиссарами были представители полиции и ЖЭКа.

Время выбрали вечернее, чтобы застать ребят дома. Однако во время рейда никому не удалось вручить повестки.

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Как сообщалось, ночью, 4 ноября, в центре Львова правоохранители устроили облаву на призывников. Во время рейда в Львове никого принудительно не задерживали, только вручили повестки.

Председатель Львовской ОГА Олег Синютка не видит нарушений в действиях военных и полицейских, которые в центре Львова провели рейд с целью выявления юношей-уклонистов от службы в ВСУ.