На Житомирщине за взятку будут судить замначальника исправительной колонии

В Житомирской области будут судить заместителя начальника одной из исправительных колоний, подозреваемого в вымогательстве 27 тыс. грн взятки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины.

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Как сообщил УНИАН заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона майор юстиции Алексей Рыхлюк, в конце октября военная прокуратура Житомирского гарнизона направила на рассмотрение в Богунского районного суда г. Житомира обвинительный акт по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Во время досудебного следствия прокуратурой установлено, что заместитель начальника одной из исправительных колоний Житомирской области требовал у осужденного денежные средства в размере 3 тыс. долларов за содействие в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

«В частности, в определенный взяточником способ передачи денежных средств, а именно перечисление на банковскую карту, последний получил от осужденного 27 тысяч гривен после чего и был задержан военной прокуратурой Житомирского гарнизона Центрального региона Украины совместно с оперативными работниками Управления Службы безопасности в Житомирской области», - говорится в сообщении.

Санкция ч. 3 ст. 368 УКУ предусматривает наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Житомире Служба безопасности Украины задержала заместителя начальника одной из исправительных колоний региона во время получения взятки в размере 27 тыс. грн.