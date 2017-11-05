Во Львове прошел марш славы ЗУНР (фоторепортаж)

Во Львове сегодня по случаю 99-й годовщины создания Западно-Украинской Народной Республики состоялся Марш славы и театрализованное военно-историческое действо.

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Как передает корреспондент УНИАН, около 100 жителей города и исторических реконструкторов из других областей Украины, одетых в форму воинов Украинской галицкой армии прошли по центру города - от сквера «На Валах» до площади возле городской Ратуши в сопровождении военной техники и духового оркестра Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности, исполнявшего песни сечевых стрелков и марши.

Участники Марша славы скандировали: «Слава сечевым стрелкам!», которые 99 лет назад помогли провозгласить создание ЗУНР.

Активисты общественной организации «Общество поиска жертв войны «Память» на центральной площади города, площади Рынок, провели театрализованное военно-историческое действо «Бои за столицу - Львов», которое воссоздало события 1918 года. Реконструкция событий происходила в тех местах, где они проходили 99 лет назад.