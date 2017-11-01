Во Львове отметили годовщину основания ЗУНР театрализованным действом (фоторепортаж)
14:41, 01 ноября 2017Общество
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В городе отпраздновали 99 годовщину ЗУНР.
В городе отметили 99-ю годовщину ЗУНР / фото УНИАН
Во Львове отметили 99-ю годовщину Ноябрьского чина и провозглашения Западноукраинской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
По этому случаю в городе организовали театрализованное военно-историческое действо.
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