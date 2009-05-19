Проблемные банки: хроника событий

«Дело»выяснило, какие проблемные банки продают залоговые автомобили.

«Надра»

Финучреждение располагает самой большой базой залоговых автомобилей среди банков с временной администрацией — 306 авто. Информация о залогах размещена на сайте банка, там же есть телефоны сотрудников, которые занимаются их реализацией. Позвонив им, можно узнать контакт собственника автомобиля, чтобы договориться о просмотре и цене. «Стоимость во многом зависит от того, какая сумма осталась к погашению. Банк в вопросы цены не вмешивается», — говорит сотрудница банка «Надра». Если покупатель и продавец сошлись в цене, им нужно подойти в отделение банка, где был оформлен кредит, и написать заявление. Решение на месте не принимается. Разрешение на продажу залогов дает кредитный комитет. «После того как вы обратитесь в отделение, в течение одной-двух недель кредитный комитет принимает решение, а уже потом вы оформляете сделку», — говорит сотрудник банка.

Укрпромбанк

Информация о продаже залогов есть на сайте банка. Правда, в Укрпромбанке на реализацию выставлено всего 19 автомобилей, 2 из которых — по Киеву. В финучреждении столь ограниченное предложение объяснили тем, что банк идет на уступки клиентам и реструктуризирует задолженность. «Мы делаем все, чтобы не продавать залог, потому как это — последний шаг. А в Киеве дисциплина заемщиков лучше и доходы позволяют обслуживать долги, поэтому в столице вообще мало продаем залогов», — рассказывает сотрудник Укрпромбанка. Если покупатель все же выбрал автомобиль, то оформить его покупку можно двумя способами. Первый вариант — через договор купли-продажи, когда покупатель должен заплатить 1% нотариусу. Второй — через биржевой договор. «Биржевой договор будет стоить около 150 гривен. Машина снимается с учета в ГАИ, вам выдаются транзитные (красные) номера, потом вы регистрируете ее у себя в ГАИ по месту жительства», — объясняет технологию менеджер по работе с залогами.

«Киев»

Банк выставил на продажу 19 автомобилей, но кроме года выпуска и номерного знака, никакой информации на официальном сайте не указано. Сотрудница финучреждения сообщила, что автомобили действительно продаются, но они не являются залоговыми: «Машины «висят» на балансе банка. Это служебный автопарк, который в сложных финансовых условиях сокращают».

БРР

Перечень залогов состоит из 17 автомобилей, 12 из которых — в Киеве. Корреспондента заинтересовал Mitsubishi Lancer, возле которого была указана очень привлекательная цена — 42,4 тысячи гривен. Но, как выяснилось, список залогового имущества, размещенный на сайте банка, предварительный, а указанная стоимость — остаток задолженности по кредиту. «Пока что этот Lancer мы не продаем. Окончательное решение будет через 2-3 недели, а стоимость будет рыночная, — разочаровал корреспондента менеджер банка. — На данный момент из всего списка реально продается 4-5 автомобилей».

Родовид Банк

Месяц назад в банке уверяли, что в скором времени на сайте будет вывешена вся информация о реализуемых залогах. Обещание осталось невыполненным. Получить перечень залогового имущества на продажу можно, подъехав в головной офис по ул. Сагайдачного, 17.

На сайте Захидинкомбанка в базе залогов находится 2 автомобиля, банка «Европейский» — 4 авто. На сайте банка «Днистер» на продажу выставлены всего 2 единицы залогового имущества — силовые тягачи, Трансбанка — два земельных участка в центре Киева. В перечень залогового имущества банка «Арма» входит 14 залогов, один из которых — месторождение гранитов в Ривненской области.

На сайтах банков «БИГ Энергия», Одесса-Банк, «Национальный стандарт» и «Национальный кредит» информация о реализуемых залогах отсутствует; сайт банка «Причерноморье» на реконструкции.