На Житомирщине в этом году оздоровилось и отдохнуло рекордное количество детей за последние годы - 25 тысяч

На Житомирщине в этом году оздоровились и отдохнули за бюджетные средства почти 25 тыс. детей – рекордное количество за последние годы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, почти 25 тысяч детей области – рекордное количество за последние годы – оздоровились и отдохнули за средства областного и местных бюджетов. Это на 37% больше, чем планировалось в начале 2017 года.

Об этом информирует управление семьи, молодежи и спорта Житомирской ОГА.

«В 2017 году за средства областного и местных бюджетов охватили оздоровлением и отдыхом 24 тысячи 645 детей, что на 37% больше, чем планировалось. Так, оздоровлением в стационарных учреждениях охвачено 5 тыс. 616 детей, отдыхом в пришкольных лагерях – 19 тыс. 29 детей. В прошлом году это количество составило 22 тыс. 425 детей. Из областного бюджета на отдых детей выделено 15 млн 282 тыс. гривень и приобретено 2 тыс. 460 путевок», – говорится в сообщении.

Всего же в лагерях, не только за бюджетные средства, отдохнули более 42 тыс. детей Житомирщины.

Также с начала года по путевкам, которые предоставило Министерство социальной политики Украины, оздоровились в лагере «Молодая гвардия» (г. Одесса) 276 детей Житомирщины, в детском центре «Артек» – соответственно 212 детей и в санатории «Сергеевка» Республики Молдова – 10 детей.

На территории области в течение оздоровительного сезона функционировали 316 заведений оздоровления и отдыха.