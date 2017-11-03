Президент в морге: американский рэпер показал обложку нового альбома с трупом Дональда Трампа (фото)
Такой обложкой Снуп Дог воздал должное и пластинке рэпера Айс Кьюба "Death Certificate" (1991), на которой в той же позе лежал труп Дяди Сэма.
Американский рэпер Снуп Дог (Калвин Бродус) поместил на обложку своего нового альбома "Make America Crip Again" ("Сделаем Америку снова слабой", перефразированная цитата из инаугурационной речи Трампа "Сделаем Америку снова сильной" - прим.ред.) мертвое тело на каталке в морге, а на ноге трупа висит бирка "Трамп". Сам Снуп Дог стоит рядом и снимает покойника на свой смартфон, пишет newsru.com.
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Как заявил музыкант, в его новом альбоме нет никакого политического манифеста, но в то же время он заявил: "Президент говорит, что хочет сделать Америку снова великой. На хрен такое дерьмо. Они собираются вернуть нас назад - во времена сегрегации и апартеида. В таком случае я предпочту делать Америку слабой", сообщает The Hollywood Gossip.
Отметим, что такой обложкой Снуп Дог воздал должное и пластинке рэпера Айс Кьюба "Death Certificate" (1991), на которой в той же позе лежал труп Дяди Сэма.
Подобное "гибельное" использование президента Трампа в творчестве Снуп Дога встречается уже не впервые. Рэпер, который был сторонником кандидата в президенты Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании 2016 года, в марте этого года в клипе на песню "Lavender" расстрелял из игрушечного пистолета клоуна в костюме Трампа. в клипе клоун Рональд Кламп с трибуны заявляет о намерении депортировать всех "доггов", после чего Снуп Дог стреляет в него - из игрушечного пистолета вылетает флажок с надписью "Бах!".
Комментируя тогда свой клип, рэпер в интервью Billboard заявил, что никто не хочет обращать внимание на реальную проблему - "чертова клоуна в роли президента".
После такого видео пресс-секретарь Дональда Трампа заявил, что "это абсолютный позор и Снуп должен извиниться перед президентом". А сам Дональд Трамп написал в своем Twitter: "Можете себе представить, сколько было бы крика, если бы Снуп Дог, карьера которого идет под откос, направил бы пистолет и выстрелил в президента Обаму? Пора в тюрьму!"