В Киеве владелец нашел похищенного той-терьера после двух с половиной лет поисков (видео)
02:20, 02 ноября 2017Общество
2184 0
Не сдавшись, хозяин постоянно мониторил сайты, и через два с половиной года наткнулся на фото похищенного любимца.
Посреди дня возле торгового центра щенок бегал вокруг машины, в которой сидел хозяин Саша со сломанной ногой. Вдруг остановилось неизвестное авто, из него вышел мужчина, бросил песика внутрь - и машина помчалась прочь, говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ ГСЧС рассказали об успехах единственного в Украине таксы-спасателя (видео)
Мужчина объезжал все точки столицы по продаже животных, развешивал объявления и постоянно мониторил сайты. Через два с половиной года Саша наткнулся на нужное фото.
Как сообщал УНИАН, в октябре в Киеве через три дня хозяевам вернули собаку редкой породы, которого воры украли вместе с авто в центре столицы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter