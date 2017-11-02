В Киеве владелец нашел похищенного той-терьера после двух с половиной лет поисков (видео)

Посреди дня возле торгового центра щенок бегал вокруг машины, в которой сидел хозяин Саша со сломанной ногой. Вдруг остановилось неизвестное авто, из него вышел мужчина, бросил песика внутрь - и машина помчалась прочь, говорится в сюжете ТСН.

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Мужчина объезжал все точки столицы по продаже животных, развешивал объявления и постоянно мониторил сайты. Через два с половиной года Саша наткнулся на нужное фото.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Киеве через три дня хозяевам вернули собаку редкой породы, которого воры украли вместе с авто в центре столицы.