На Житомирщине при содействии фонда Джоан Роулинг стартовал пилотный проект по реформированию интернатов

В Житомире Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, представители Житомирской облгосадминистрации и международной неправительственной организации Lumos (Великобритания) подписали меморандум о сотрудничестве в реализации пилотного проекта по реформированию интернатов области.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание указанного документа состоялось сегодня в Житомирском институте медсестринства.

В мероприятии также приняли участие министр социальной политики Андрей Рева, председатель областного совета Владимир Ширма, глава фонда Lumos в Европе (Великобритания) Ирина Маланчук, руководитель направлений деинституциализации и децентрализации проекта EDGE (Канада) Арсений Положий.

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Отмечается, что техническую, экспертную и методологическую помощь в реализации этого проекта предоставят фонд Lumos, основанный Джоан Роулинг для содействия прекращению институциализации детей по всему миру, а также проект EDGE (Канада).

Во время мероприятия Кулеба презентовал пилотный проект реформирования интернатов.

Он, в частности, отметил, что в Украине в интернатных учреждениях сейчас находится 1,5% всех детей страны.

«Согласно Национальной стратегии, уже в 2026-м году детей в институтах должно быть менее 0,5%. А те дети, которые по разным причинам все же останутся в интернатах, а не в семьях, будут жить в небольших учреждениях и в условиях, максимально приближенных к семейным - до 15 человек в одном заведении. Также в каждой общине появятся доступные и качественные услуги для семей с детьми», - рассказал Кулеба.