Фонд Джоан Роулинг будет реформировать украинские интернаты

Благотворительный фонд Джоан Роулинг «Lumos» в Житомирской области в рамках пилотного проекта будет реформировать интернаты, в которых живут дети из неблагополучных семей и сироты. Об этом говорится в пресс-релизе Национального офиса реформы деинституциализации, который попал в распоряжение «NewWest Media».

31 октября 2017 года в Житомире представители британского фонда «Lumos» подпишут Меморандум о сотрудничестве с Уполномоченным президента по правам детей Николаем Кулебою и Житомирской облгосадминистрацией.

Фонд всемирно известной писательницы, автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг предоставит интернатам Житомирщины техническую, экспертную и методическую помощь в реализации пилотного проекта для содействия прекращению институциализации детей. То есть будут реализованы проекты, направленные на поддержку кризисных семей, чтобы уменьшить количество отказов от ребенка, и меры по возвращению детей в семью.

До этого британский фонд работал с Болгарией и Молдовой. Сегодня в этих странах уже почти полностью исчезли интернаты. Теперь «Lumos» планирует помогать Украине с реформой деинституциализации, которая началась летом этого года.

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Координировать пилотный проект в Житомирской области будет Национальный офис по реформе деинституциализации при Уполномоченном президента Украины по правам детей, созданный при поддержке канадского проекта «EDGE».

Накануне, 9 августа, Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы и план мероприятий по реализации ее первого этапа.

По данным Уполномоченного президента Украины по правам детей Николая Кулебы, в украинских интернатах сейчас находится 1,5% детей страны. В соответствии с Национальной стратегией, уже в 2026 году детей в подобных заведениях должно быть менее 0,5%. А те, что по разным причинам все же будут оставаться в учреждениях, а не в семьях, должны жить в условиях, максимально приближенных к семейным – до 15 человек в одном заведении.