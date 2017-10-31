Киевляне предлагают назвать сквер возле посольства РФ в честь Амины Окуевой

На сайте Киевской горгосадминистрации зарегистрирована петиция с просьбой назвать сквер возле посольства РФ в Украине в честь Амины Окуевой.

Петиция была зарегистрирована сегодня и собрала уже 271 подпись.

Читайте такжеШкиряк назвал вероятных заказчиков убийства Амины Окуевой

«Скверу в Соломенском районе возле посольства Российской Федерации на пересечении Воздухофлотского проспекта и улиц Сурикова и Богдановской присвоить имя погибшей от рук российских диверсантов 30 октября 2017 года Героя Украины Окуевой Амины Викторовны», - говорится в тексте петиции.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область). Женщина погибла. Мужчина получил ранение.