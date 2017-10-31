Одесский суд освободил от уголовной ответственности экс-боевика "ДНР"

Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры и освободил от уголовной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса ("участие в террористической организации"), одессита, который был боевиком "ДНР" и добровольно сдался властям, передает dumskaya.net. Такое решение приняла коллегия под председательством судьи Виктора Попревича.

Читайте такжеБоевик заработал полмиллиона гривень на оформлении украинских пенсий жителям "ЛНР"В конце августа 2014 года, общаясь в социальной сети «Вконтакте», подсудимый согласился на предложение гражданина России пройти военную подготовку и вступить в ряды незаконного вооруженного формирования террористической организации «ДНР».

28 августа он приехал на поезде из Одессы в оккупированный Симферополь, где его встретили и отвезли в Севастополь, на базу 810-й бригады морской пехоты РФ в Казачьей бухте. Там мужчина прошел месячный курс специальной военной подготовки. В конце сентября его вместе с другими «курсантами» посадили на военный грузовик и привезли в Керчь, где они пересели на буксир, на котором прибыли в район Ростова-на-Дону. Оттуда их переправили через границу в Новоазовский район Донецкой области Украины, где зачислили в незаконное вооруженное формирование «ДНР». Он был гранатометчиком резервной группы быстрого реагирования на БМП.

В ноябре бандформирование, в рядах которого был одессит, передало позиции группировке под названием «Первая славянская бригада», и ему позволили покинуть зону боевых действий. Он выехал в Россию, откуда прибыл сначала в оккупированный Крым, а потом вернулся в Одессу. За «работу» экс-боевик получил $1500.

В октябре 2016 года он явился в СБУ с повинной. Спецслужба допросила экс-боевика и посчитала, что он может присоединиться к программе «Тебя ждут дома».

Освобождая мужчину от уголовной ответственности, суд учел, что он «не был организатором или руководителем террористической группы, а только ее участником, в огневой контакт с силами антитеррористической операции не вступал, огня из огнестрельного оружия не открывал, участия в захвате заложников не принимал, добровольно прекратил свою противоправную деятельность и обратился в правоохранительные органы Украины».