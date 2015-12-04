СБУ сдался очередной боевик, разочарованный "ЛНР" (видео)
Очередной гражданин вернулся из рядов террористической организации "ЛНР" на подконтрольную Украине территорию по условиям программы Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома".
Как сообщает пресс-центр СБУ, коренной житель Луганска после создания так называемой "ЛНР" остался в городе, поскольку был вынужден помогать своим родственникам материально.
По его словам, на подконтрольной "ЛНР" территории он обеспечивал общественный порядок, нес службу на блокпостах.
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Однако со временем он разочаровался в сепаратистских идеях: обещанная заработная плата не выплачивалась, руководителями назначались люди с криминальным прошлым, постоянно поступали угрозы расправы с их стороны за отказ выполнять преступные приказы.
"Сейчас мужчина находится дома с близкими и ждет освобождения от уголовной ответственности в установленном законом порядке. Он также призывает всех, кто еще находится в составе незаконных вооруженных формирований сложить оружие и воспользоваться программой СБУ", - отмечает пресс-служба ведомства.
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