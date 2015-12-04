СБУ сдался очередной боевик, разочарованный "ЛНР" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, коренной житель Луганска после создания так называемой "ЛНР" остался в городе, поскольку был вынужден помогать своим родственникам материально.

По его словам, на подконтрольной "ЛНР" территории он обеспечивал общественный порядок, нес службу на блокпостах.

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Однако со временем он разочаровался в сепаратистских идеях: обещанная заработная плата не выплачивалась, руководителями назначались люди с криминальным прошлым, постоянно поступали угрозы расправы с их стороны за отказ выполнять преступные приказы.

"Сейчас мужчина находится дома с близкими и ждет освобождения от уголовной ответственности в установленном законом порядке. Он также призывает всех, кто еще находится в составе незаконных вооруженных формирований сложить оружие и воспользоваться программой СБУ", - отмечает пресс-служба ведомства.

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