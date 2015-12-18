Очередной боевик сбежал из "ДНР" из-за постоянных физических издевательств и сдался СБУ (видео)

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Как рассказал сам мужчина, уроженец и житель Волновахского района Донецкой области, в мае 2015 года он в связи с отсутствием работы присоединился к террористической организации "ДНР", вступив в "танковый батальон "Дизель".

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Отсутствие дисциплины и пьянки в незаконном вооруженном формировании и постоянные физические издевательства изменили его мнение о собственных перспективах и будущем Донбасса, а также заставили искать пути возвращения домой.

От своей жены мужчина узнал о программе СБУ "Тебя ждут дома" и решил ею воспользоваться, поскольку участия в боевых действиях не принимал, убийств и других тяжких преступлений не совершал.

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"Сейчас мужчина дома со своей женой и ждет освобождения от уголовной ответственности в установленном законом порядке. Он искренне раскаивается перед украинским народом и призывает всех, кто еще находится в составе незаконных вооруженных формирований сложить оружие и вернуться к своим семьям", - сообщает СБУ.