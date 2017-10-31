В Харькове дело подполковника и майора полиции, ограбивших воров, направили в суд

В Харькове завершено расследование в отношении днепровских подполковника и майора полиции, ограбивших воров. Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, на этой неделе прокуратура области утвердила и направила в Червонозаводской районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 40-летнего подполковника и 33-летнего майора полиции, которые ограбили воров, вместо того, чтобы привлечь их к ответственности.

По словам заместителя начальника отдела прокуратуры области Евгения Шпака, в апреле 2016 году к правоохранителям с заявлением об ограблении обратилась жительница Днепропетровской области. Она сообщила, что у нее похитили доллары, евро и золотые изделия на общую сумму около 44 млн грн.

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Полицейские начали расследование по статье 185 УК Украины - кража. Для того, чтобы ускорить поиск имущества, подполковник требовал у потерпевшей деньги. Женщина передала милиционеру 35 тыс. грн. Уже через месяц им удалось установить личности похитителей и их место нахождение. Ими оказались двое братьев. Они скрывались с похищенным в одном из райцентров области.

Правоохранители приехали в арендованное подозреваемыми жилье, задержали, надели на них наручники. Однако потом забрали украденные ранее деньги и драгоценности себе, а злоумышленников отпустили. Угрожая мужчинам физической расправой, приказали немедленно исчезнуть (выехать за пределы Днепропетровской области) и молчать.

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«Кроме того, прокуратура передала в Коминтерновский районный суд города Харькова обвинительные акты по аналогичным статьям Уголовного кодекса Украины в отношении еще двух правоохранителей, причастных к преступлению. Учитывая, что полицейские скрываются от следствия на временно неподконтрольной Украине территории, прокуратура обратилась в суд с ходатайством о проведении специального («заочного») расследования, которое было удовлетворено», - добавил Шпак.

Как сообщал УНИАН, следователи прокуратуры Харьковской области совместно с Внутренней безопасностью Нацполиции задержали правоохранителей весной этого года. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

40-летнему подполковнику объявлено подозрение по ч.4 ст.187, ч.3 ст.186, ч.3 ст.365, ч.3 ст.368 (разбой в особо крупных размерах, совершенный по предварительному сговору с проникновением в жилище; грабеж по предварительному сговору с проникновением в жилище; превышение власти работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия; вымогательство неправомерной выгоды).

33-летнему майору полиции - по факту по ч.4 ст.187, ч.3 ст.186, ч.3 ст.365 (разбой в особо крупных размерах, совершенный по предварительному сговору с проникновением в жилище; грабеж по предварительному сговору с проникновением в жилище; превышение власти работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).