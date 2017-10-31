Мое дело сторона: журналисты показали реакцию людей на ребенка в мусорке

В Киевской области женщина пытались продать своего ребенка за $35 тыс., а в Киеве похитили двухмесячного малыша из коляски. Комментариев сотни. Осуждают, критикуют и ненавидят.

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Журналистка выбрасывает черный пакет с условным малышом (на самом деле в пакете кукла) в мусорку. Прохожих на месте эксперимента много и журналисты были уверены, что "малыша" спасут быстро.

Сначала к мусорнику подходит мужчина выбросить окурок и делает вид что не слышит детского плача. А между тем в холод ребенку в таких условиях жить остается недолго. Но прохожие равнодушны.

"Ребенок" плакал около часа, возле него ели, курили, разговаривали по телефону и бросали мусор, но никто не обратил внимание.

"Мое дело сторона - равнодушие людей никого не удивляет. Писать комментарии о чьем-то равнодушии легче, а самому принять решение в реальной жизни непросто", - комментирует журналистка.

Однако не все оказались равнодушными. Одна женщиначуть не сорвала журналистам эксперимент в другом людном месте, когда те пытались положить пакет с куклой в мусорку. Услышав плач ребенка из пакета, женщина начала требовать, чтобы ей показали, что находится в нем и грозилась вызвать полицию.