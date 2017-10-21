Похищение младенца в Киеве: появилось интервью с задержанной (видео)

Женщина, которую подозревают в похищении ребенка в Киеве, дала свой первый комментарий журналистам. Она рассказала, что не делала с ребенком ничего плохого.

В комментарии "Киев Оперативный" она рассказала, что после похищения села на маршрутку и поехала в Вышгород.

"Я приехала в Вышгород, дождалась своего парня и приехала сюда (речь идет о пилораме, где пара почти сутки прятала ребенка, – "24")", – рассказала задержанная.

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На вопрос журналиста, что она делала с ребенком, женщина ответила, что только играла с ним и кормила, говорит, что плохих мыслей у нее не было.

Как пояснила задержанная, ребенка похитить решила после слов отца, который якобы сказал: "Мне этот ребенок не нужен и я его в приют сдам". Она также говорит, что хотела ребенка отдать полиции.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 октября, в Оболонском районе Киева был похищен младенец, пока отец забирал из детсада старшую дочь.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком. Сегодня полицейские задержали женщину. Ей грозит наказание в виде 12 лет заключения .