Оценила собственного ребенка в 35 тысяч гривень: на Киевщине женщина пыталась продать сына

В Киевской области полиция задержала 22-летнюю женщину, которая пыталась продать своего двухлетнего сына.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, злоумышленница хотела получить за мальчика 35 тыс. долларов.

Оперативникам Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми полиции Киевской области стало известно о том, что жительница г.Васильков Киевской области ищет покупателя на собственного сына.

Правоохранители выяснили, что она проживала со своим сожителем и двухлетним сыном, вела аморальный образ жизни.

«Оценив собственного ребенка в 35 тыс. долларов, злоумышленница начала искать клиентов на «живой товар». Найдя покупателя, женщина настояла на скорейшей продаже сына. При этом она хотела убедиться, что сына ей не вернут», - говорится в сообщении.

Сегодня полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали женщину в момент получения денег за ребенка.

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По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении женщине подозрения и ее задержании.

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНИАН ранее, 20 октября отец младенца приехал в сад по старшую дочь, пошел наверх в группу, а младшую оставил ребенка в коляске на первом этаже, его похитили. Похищения зафиксировали камеры видеонаблюдения, ребенка нашли менее чем за сутки недалеко от Киева. 20-летних парня и девушку задержали по подозрению в похищении малолетнего ребенка.