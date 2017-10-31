МИД советует украинцам без необходимости не ехать в Египет

Министерство иностранных дел (МИД) советует украинцам воздержаться от посещения Египта без насущной необходимости в связи с продлением на три месяца срока чрезвычайного положения. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИДа.

Читайте такжеУкраина вошла в десятку стран с самым низким уровнем безопасности для туристов - рейтинг«Учитывая принятие парламентом Арабской Республики Египет решения об очередном продлении в Египте на три месяца чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения и, если это возможно, воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в том числе с туристической целью», - заявляют дипломаты.

Подчеркивается, что упомянутые предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, включая «ИГИЛ», которые все чаще направляют террористические акты против гражданских лиц, учитывая их религиозную принадлежность.

Также дипломаты рекомендуют тем украинцам, которые уже находятся в Египте, учесть существующие риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно придерживаться советов МИД.

В частности, украинцам не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил. Украинцы должны проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в её долине, побережья Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

«В случае пребывания в курортных местах Египта, настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, гражданам следует уведомлять об этом администрацию отеля, родных или представителей туроператора», - говорится в сообщении.

При этом, дипломаты настойчиво советуют следить за новостями в местных СМИ, а также за сообщениями на информационных ресурсах МИД Украины и посольства Украины в Египте (www.mfa.gov.ua, www.egypt.mfa.gov.ua) с целью получения информации о событиях, которые могут повлиять на обеспечение безопасности в районе расположения в этой стране.

Кроме того, рекомендуется быть особенно осмотрительными во время празднования в Египте религиозных (в т.ч. христианских) праздников и, по возможности, воздерживаться от посещения религиозных святынь.

«В случае резкого обострения ситуации, необходимо неукоснительно выполнять указания должностных лиц, ответственных за безопасность в месте проживания. Гражданам рекомендуется хранить в доступных местах паспортные документы, средства и вещи, которые понадобятся в случае срочного оставления места жительства», - заявляют в МИД.

Украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Египте по телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua или на «горячую линию» МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua в случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни и здоровью во время пребывания на территории Египта.