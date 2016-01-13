МИД рекомендует украинцам учитывать высокий уровень террористической угрозы в Египте

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте политики и коммуникаций МИД. «В связи с совершением в последнее время ряда террористических актов на территории Египета, в том числе в курортных городах и местах пребывания иностранных туристов, МИД настойчиво рекомендует гражданам Украины, которые планируют осуществить поездки в Египет или уже находятся на его территории, учитывать высокий уровень террористической активности, а также риски и опасности, связанные с этим, и учитывать определенные предостережения», - говорится в сообщении.

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В частности, в ведомстве категорически не рекомендуют осуществлять поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил; проявлять повышенную бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в долине реки Нил, побережья Красного моря (курорты городов Хургады, Эль-Гуны, Сафаги, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Таба).

«Во время пребывания на территории Египта также настоятельно рекомендуем проявлять повышенное внимание и осторожность, не покидать без необходимости места организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности, постоянно следить за сообщениями СМИ для получения информации о событиях, которые могут повлиять на обеспечение безопасности в районе нахождения», - отметили в МИД.

В случае необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха, внешнеполитическое ведомство советует гражданам сообщать об этом администрации отеля, родным или представителю туроператора.

В случае резкого обострения ситуации в МИД подчеркивают необходимость неукоснительно выполнять указания должностных лиц, ответственных за безопасность в месте проживания. «Гражданам рекомендуется хранить в доступных местах документы, деньги и вещи, которые понадобятся в случае срочного оставления места проживания», - отмечается в сообщении.

В случаях попадания в чрезвычайные ситуации, представляющие угрозу жизни и здоровью, гражданам Украины советуют безотлагательно обращаться в посольство Украины в Египте по телефону: +201 000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57.