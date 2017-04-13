МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Египет в ближайшие три месяца

Министерство иностранных дел Украины настоятельно рекомендует украинцам пересмотреть планы по посещению Египта в ближайшие три месяца. Об этом говорится на странице Департамента консульской службы МИД в Facebook.

10 апреля в Египте было введено на три месяца чрезвычайное положение.

Дипломаты призывают по возможности воздержаться без крайней необходимости от поездок в это государство, в том числе с туристической целью.

Указанные предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта радикальных террористических группировок, в том числе ИГИЛ, теракты которых, как показывает практика последних месяцев, все чаще направляются против мирных граждан, в том числе с учетом их религиозной принадлежности.

Читайте такжеТрамп осудил теракты в Египте

Тем гражданам, которые уже находятся в Египте, рекомендовано взвесить имеющиеся риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неукоснительно следовать таким советам:

- категорически не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах на запад от долины реки Нил;

- проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, на побережье Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, Залива Макади и Залива Сома), а также южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

В случае пребывания в курортных местах Египта следует проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора.

Читайте такжеВ Египте после терактов мусульмане превратили мечети в пункты сдачи крови для христиан

С целью получения информации о происшествиях, которые могут повлиять на обеспечение безопасности в районе расположения, необходимо постоянно мониторить местные СМИ, а также информационные ресурсы МИД Украины и Посольства Украины в Египте.

Повышенную внимание рекомендовано проявлять во время празднования в Египте религиозных (в том числе христианских) праздников, и по возможности воздерживаться от посещения религиозных святынь.

В случае резкого обострения ситуации необходимо неукоснительно выполнять указания должностных лиц, ответственных за безопасность в месте проживания. Гражданам рекомендуется хранить в доступных местах паспортные документы, деньги и вещи, которые понадобятся в случае срочного оставления места жительства.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Египте произошли взрывы: в городе Танти террористы напали на христианскую церковь и центр подготовки полицейских, в Александрии также был атакован храм, позже сработала еще одна бомба. Ответственность за это взяла на себя группировка «Исламское государство».