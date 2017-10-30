"Очень странные дела": звезду не пустили в США из-за наркотиков

Британского актера Чарли Хитона, который играет Джонатана Байерса в сериале "Очень странные дела", не пустили в США из-за того, что пограничники нашли у него в сумке следы наркотиков. Во время досмотра багажа у него в сумке обнаружили кокаин. Об этом сообщает Styler.

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Актер ехал в Штаты, чтоб посетить вечеринку в честь выхода второго сезона шоу, но он вернулся в Лондон из-за отказа во въезде. Как сообщил изданию неназванный источник, эксперты установили, что "очень малое количество" обнаруженного порошка оказалось кокаином.

При этом наркотиков было недостаточно много для ареста, но Хитону все равно пришлось отправится домой и пропустить премьеру второго сезона сериала. Премьера второго сезона "Очень странных дел" состоялась 27 октября.