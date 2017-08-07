Американская теннисистка Серена Уильямс устроила ретро-вечеринку перед родами (фото)
17:22, 07 августа 2017Мир
459 0
Женщины надели стильные наряды и устроили фотосессию возле красного авто.
На вечеринке засветились Ева Лонгория, Сиара, Кэйлли Роуленд и Винус Уильямс / Instagram
Американская теннисистка Серена Уильямс, которая в скором времени родит первенца, собрала подружек на вечеринку перед родами.
Невеста Алексиса Оганяна устроила праздник в стиле 50-х. Несколько фото Серена показала в Instragram.
Читайте также"Союзники против ИГИЛ и помощь ветеранам": СМИ узнали, как Россия борется за умы американских военных
На вечеринке засветились Ева Лонгория, Сиара, Кэйлли Роуленд и Винус Уильямс.
Женщины надели стильные наряды и устроили фотосессию возле красного авто.
Фото: Instagram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter