Американская теннисистка Серена Уильямс устроила ретро-вечеринку перед родами (фото)

Американская теннисистка Серена Уильямс, которая в скором времени родит первенца, собрала подружек на вечеринку перед родами.

Невеста Алексиса Оганяна устроила праздник в стиле 50-х. Несколько фото Серена показала в Instragram.

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На вечеринке засветились Ева Лонгория, Сиара, Кэйлли Роуленд и Винус Уильямс.

Женщины надели стильные наряды и устроили фотосессию возле красного авто.