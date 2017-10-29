Мосийчук рассказал о своем состоянии после покушения: извлекли почти 40 осколков, еще 5 остаются в теле

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук рассказал о том, что его состояние стабильное и пока он проходит дальнейшее лечение. Об этом сообщает "112 Украина".

"Я чувствую себя стабильно, прохожу лечение, поражена правая сторона тела (нога, рука, бок). Из меня вытащили от 30 до 40 поражающих элементов, 5 еще остается в теле. Пытаюсь вернуться к жизни", - рассказал Мосийчук.

Также Мосийчук отметил, что пока у него нет никаких новостей о состоянии Виталия Балы.

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Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого двое человек погибли и среди них охранник Мосийчука.

Также есть трое пострадавших, в их числе народный депутат Мосийчук и политолог Виталий Бала. Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.