"Владимирович, земля!": Мосийчук рассказал о моменте взрыва

Народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук уверяет, что помнит момент взрыва 25 октября и все произошедшее после него. Об этом 27 октября он заявил журналистам в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова, передает "112 Украина".

"Я помню все, я не терял сознание. Я помню, как Руслан (охранник нардепа – УНИАН.), царство ему небесное, его сейчас хоронят, толкнул меня в спину и крикнул "Владимирович, земля!". Видел вспышку, видел все. Тогда выскочил мой товарищ и водитель по совместительству, я его позвал, он оттащил меня в машину, побежал к Руслану, там уже люди подбежали, работники канала говорят "Вези его", и он меня повез на моей машине, мы не ожидали скорую "Борис", может, это мне жизнь спасло", – рассказал он.

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Мосийчук отмечает, что имеет большие проблемы с правой ногой.

"Вся правая сторона поражена и я не могу стать на ногу", – говорит он и предполагает, что будет еще не одна операция.

Нардеп говорит, что сегодня у боли него сильнее, чем вчера. Возле него находятся жена с сыном.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, двое погибли - охранник депутата и бывший полицейский, проходивший мимо.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.