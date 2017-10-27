В МВД назвали основную версию покушения на нардепа Мосийчука

Украинские правоохранители рассматривают теракт со стороны России как основную версию покушения на народного депутата Игоря Мосийчука возле офиса канала "Эспрессо".

Об этом заявил советник министра внутренних дел, депутат "Народного фронта" Антон Геращенко, передает Эспрессо.TV.

По его словам, основной версией остается деятельность российских спецслужб, а мотивом является создание атмосферы страха в украинском обществе.

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"Вероятнее всего, мотивом было сделать так, чтобы показать, что иностранные спецслужбы и их наемники с оккупированных территорий могут реализовать теракты в Киеве", - подчеркнул Геращенко.

Он добавил, что следствие будет рассматривать все версии, но эта остается основной. Специалисты продолжают исследовать остатки взрывчатки возле редакции "Эспрессо". Вероятнее всего, это было самодельное взрывное устройство.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, двое погибли - охранник депутата и бывший полицейский, проходивший мимо.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.