В Житомире приготовили самый длинный в Украине шашлык на мангале

В Житомире в пятницу, 27 октября, установлен рекорд Украины по приготовлению самого длинного шашлыка.

Как сообщили УНИАН организаторы рекорда, шашлык весом более 320 кг поджарили на мангале длиной почти четверть километра.

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“Речь идет о рекорде - самый длинный в Украине и мире шашлык на мангале!»,- написала на свой странице в Фейсбук руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Представители Национального реестра рекордов зафиксировали новое достижение - и вручили победителям соответствующий сертификат, подтверждающий рекорд.

Предыдущий национальный рекорд принадлежал жителю Тернополя Игорю Парию. 6 июня 2014 года во время этно-гастрономического фестиваля «Галицкая дефиляда» родился новый рекорд – шашлык длиной 210,6 метров. Независимый эксперт-ресторатор придирчиво проверил шашлык на готовность, снимая пробу мяса через каждые 20 метров по всей длине шампура.