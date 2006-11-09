Генпрокуратура откопала, как подчиненные Ивченко покупали себе иномарки

Генеральная прокуратура Украины выявила многочисленные нарушения законодательства в газодобывающей сфере Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что, в частности, Генпрокуратурой совместно с правоохранительными и контролирующими органами проведены проверки в НАК "Нафтогаз Украины", ее дочерних предприятиях, НАК "Надра Украины” и подчиненных ей субъектах ведения хозяйства, коммерческих предприятиях, которые занимаются геологической разведкой и добычей природного газа.

По результатам проверок выявлено, что значительная часть газа собственной добычи реализуется не населению, а промышленным предприятиям по повышенным коммерческим ценам. В частности, ОАО "Укрнафта”, дочерние предприятия НАК "Надра Украины” и коммерческие структуры не реализуют газ собственной добычи населению.

Кроме того, субъекты ведения хозяйства осуществляли добычу газа без специального разрешения на пользование недрами. Около двух лет ГПУ "Харковгазвыдобування” осуществляет безлицензионную добычу газа из Богатойского месторождения (Харьковская обл.), а ГПУ "Шебелинкагазвыдобування” - из Марковского месторождения (Луганская обл.). Нанесенные государству убытки составляют почти 10 млн. грн.

Также выявлены грубые нарушения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в НАК "Нафтогаз Украины” и ее дочерних предприятиях. Несмотря на убыточность, компанией без проведения претензионно-исковой работы списаны значительные суммы безнадежной дебиторской задолженности.

Финансово-хозяйственная деятельность ДК “Газ Украины” НАК “Нафтогаз Украины” на протяжении 2005-2006 годов является убыточной. В то же время, компанией на протяжении 2005-2006 годов вопреки уставным целям потрачено почти 2 млн. грн.

ДК "Укртрансгаз” на протяжении 2005-2006 годов незаконно списано 90 млн. грн. дебиторской задолженности.

При задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины” 237 млн. грн. ДП "Газ-тепло” без соответствующих согласований и проведения тендера закуплено 18 автомобилей стоимостью свыше 4,7 млн. грн., в том числе 7 автомобилей (Мерседес, Ауди, Фольксваген) руководство приобрело в личную собственность за кредитные средства предприятия. В июле-октябре 2005 года приобретенные автомобили переданы в аренду ДП "Газ-тепло” и получено 400 тыс. грн. Обнаружен также недостаток товарно-материальных ценностей свыше 26 млн. грн.

ОАО "Укртранснафта” на протяжении первого полугодия 2006 года увеличила тариф за транспортировку нефти с 5 грн. 35 коп. до 22 грн. 80 коп. и незаконно получила 2,4 млн. грн. прибыли.

По результатам проверок, проведенных органами прокуратуры, на сегодня возбуждены 44 уголовных дела, внесены 53 предписания и протеста, возбуждено 80 административных и дисциплинарных производств, заявлено 15 исков, возмещено в бюджет 1,5 млн. грн. за загрязнение окружающей среды и незаконное использование природных ресурсов.