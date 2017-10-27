Во Львове заработали первые камеры видеонаблюдения с возможностью определения номерных знаков

Во Львове установили первые камеры видеонаблюдения с возможностью определения номеров. Об этом рассказал начальник управления безопасности города Юрий Диль, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Читайте также В полиции сообщили о завершении всех ДНК-исследований в деле ДТП с ДыминскимПо словам Юрия Диля, камеры установлены на въезде в город с киевской стороны, а именно на перекрестке ул. Б.Хмельницкого.

Камеры установлены сразу с аналитикой определения номерных знаков, что облегчит работу при розыске автомобилей.

"Сначала такие камеры мы испытали в центральной части города, после чего решили установить их на всех въездах во Львов. Таким образом, камеры с аналитикой определения номерных знаков будут установлены на ул. Городоцкой, ул. Кульпарковской, ул. Лычаковской. По состоянию на сегодня камеры считывают номерные знаки 5 стран: Украины, Польши, Литвы, Эстонии и России. В дальнейшем будет распознавание автомобилей 180 стран", - отметил начальник управления безопасности города Юрий Диль.