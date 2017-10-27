"Изъяли из мозга металлический шарик": стало известно о состоянии женщины, пострадавшей при покушении на Мосийчука

56-летняя Надежда Тарасенко, пострадавшая в результате взрыва на Соломенке 25 октября, пришла в сознание. Об этом заявила ее дочь Ирина Рыбицкая, передает "112 Украина".

По ее словам, пострадавшая женщина после перенесенной операции была переведена из реанимации в общую палату.

"Она уже пришла в сознание, ее перевели с реанимации в палату полчаса назад. Врачи говорят, что самое главное, чтоб не было осложнений после операции", - рассказала ее дочь.

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Тарасенко находится в Киевской городской клинической больнице скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. Нейрохирурги во время операции изъяли из мозга женщины металлический шарик, который проник в мозг на 4 см. Также изъяли и фрагменты черепной кости. У нее была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

В свою очередь, состояние нардепа Игоря Мосийчука остается стабильным. В ближайшее время ему будет сделана еще одна операция.

"Очень хорошо, что в случае Игоря Мосийчука никаких новостей нет. Его состояние характеризуют, как стабильное. Его готовят к операции по извечению осколков. Он разговаривает, принимает товарищей, однопартийцев", - заявил помощник депутата Марк Гресь.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле редакции телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, двое погибли - охранник депутата и бывший полицейский, проходивший мимо.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области под процессуальным руководством прокуратуры столицы.