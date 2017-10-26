В Луганске оккупанты приговорили фаната "Зари" к 17 годам тюрьмы – журналист

В оккупированном Луганске «суд» приговорил 21-летнего фаната футбольного клуба "Заря" Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы строгого режима, обвинив его в шпионаже в пользу Украины.

Об этом со ссылкой на слова родных парня сообщил журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook.

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«Как-то совсем тихо прошла новость. А тем временем вчера в Луганске 17 лет строгого режима дали Владу Овчаренко. Мне позвонили его родные. Незаконный суд оккупантов признал парня виновным в шпионаже в пользу Украины ст. 335 УК т.н. "ЛНР". Он настоящий Герой. Даже под пытками не сменил своей позиции. Для Влада Луганск это Украина. А не забыла ли о нем родная страна? Близкие обеспокоены, что переговоры об освобождении Овчаренко совсем затихли», – написал журналист.