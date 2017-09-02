В полиции подтвердили факт похищения боевиками парня на пункте "Станица Луганская"

В отделе коммуникации полиции Луганской области подтвердили факт похищения боевиками парня на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Как сообщила в Facebook пресс-секретарь областного управления Нацполиции Татьяна Погукай, боевики «ЛНР» незаконно лишили свободы 22-летнего местного жителя.

Читайте такжеБоевики похитили молодого парня на пункте пропуска в Станице – правозащитникиОна сообщила, что в полицию поступила информация из прокуратуры Станично-Луганского района о том, что во время мониторинга Интернета установлен факт незаконного лишения свободы 22-летнего парня.

«Проверкой данной информации установлено, что в 06.00 31 августа 22-летний житель Станично-Луганского района пересек линию разграничения в пункте пропуска пгт Станица Луганская и, находясь на не подконтрольной Украине территории, был лишен свободы боевиками незаконных вооруженных формирований «ЛНР», - заявила Погукай.

Информация о факте внесена в ЕРДР и квалифицирована по ст. 146 Уголовного кодекса ("незаконное лишение свободы или похищение человека"). Проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, ранее информационный портал Харьковской правозащитной группы сообщил о похищении 31 августа боевиками на КПВВ «Станица Луганская» Николая Петухова, 1995 года рождения.

Также правозащитники сообщили, что неделю назад на КПВВ "Станица Луганская" был похищен молодой человек. Родственники сообщили только его имя - Алексей. Через три дня тело молодого человека со следами насильственной смерти было найдено возле одного из кафе в оккупированном Луганске.