В Стрые полиция проверяет факт издевательства подростков над двумя котами

В Стрые двое подростков стреляли с пневматического оружия по котам. По словам владельца животных, одно из них погибло, после ранения второго владелец задержал хулиганов и вызвал полицию. Стрыйские полицейские проводят проверку по данному факту.

Читайте такжеНа Львовщине подростки совершили расправу над двумя котами (фото)После инцидента 42-летний стрыянин обратился с заявлением в полицию, в котором указал, что двое подростков стреляли в его котов. Владелец животных Юрий Левицкий подробно описал этот инцидент в сети Facebook.

«Двое студентов одного из местных училищ, в возрасте 17 и 18 лет, выстрелами из пневматического оружия травмировали кота», ‒ написал он в заявлении в полицию.

Он задержал ребят на территории стройки, где они якобы подрабатывают охранниками.

«В Стрые на перекрестке улиц Бачинской и Котляревского около восьми утра у меня на глазах открыли стрельбу с пневматического оружия малолетние имбицилы, по мому коту. Осмотрев голову, я увидел отверстие, которое отвечало отверстию калибра духового оружия», ‒ написал мужчина в соцсети.

Вместе с тем, владелица домохозяйства, с территории которого якобы стреляли по животным, тоже написала заявление в полицию. Она пожаловалась, что двое мужчин ворвались на ее частную территорию и избили двух ребят, которые там находились. Врачи скорой медицинской помощи диагностировали у парней ушибы. По данному факту полиция тоже проводит проверку.

Тем временем Левицкий утверждает, что накануне другой его кот погиб от выстрелов хулиганов: «Также хочу отметить что четыре дня назад нам застрелили самую ласковую кошку Пуфу. В ней было четко видно входное пулевое отверстие от носовой полости до нижней челюсти. К большому сожалению, она до кваритири не добежала».

Мужчина отмечает, что ребята - уроженцы села Орив, учатся в 35-м училище в Стрые. На территории строительства работали охранниками.

Полиция опрашивает участников происшествия и жильцов соседних домов, а также ищет оружие. Решается вопрос правовой квалификации происшествия по ст. 299 Уголовного кодекса ("жестокое обращение с животными").

Как сообщал УНИАН, в августе президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий более жесткое наказание за жестокое обращение с животными. Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.