Зоозащитники поддержали законопроект, который запрещает выбрасывать домашних любимцев и травить бездомных животных

Зоозащитники выступают за принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)» (№6598), запрещающего, в частности, оставлять домашних любимцев без присмотра и отравлять бездомных животных. Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

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Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко пояснил, что новый комплексный законопроект был разработан совместно зоозащитниками и экологическими организациями вместе с народными депутатами и при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов.

По его мнению, этот законопроект должен вывести Украину в вопросе защиты животных «по крайней мере, на уровень Польши». Борейко выразил надежду, что уже в сентябре профильный парламентский комитет рассмотрит этот документ, и он будет вынесен в сессионный зал и принят в первом чтении.

В свою очередь, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская выразила сожаление по поводу того, что в Украине «жестокое обращение с животными до сих пор является нормой».

«Общество не воспринимает издевательства и убийство животных как преступление», - подчеркнула она.

По ее словам, в Украине массово травят бездомных животных. Поэтому законопроектом в ст. 23 Закона «О защите животных от жестокого обращения» впервые предусмотрен запрет бить, убивать, отравлять или калечить бездомных животных.

Кроме того, по этому законопроекту к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые пропагандируют жестокое обращение с животными (призывают к отравлениям и убийствам). Также запрещается обнародование убийства животного и его пропаганда или реклама.

В то же время, директор ООО «Четыре лапы-Украина» Алеся Лисчишина подчеркнула, что этим законопроектом в ст. 22 Закона «О защите животных от жестокого обращения», в соответствии с Конвенцией о защите домашних животных, впервые внесен запрет оставлять домашних животных без присмотра, то есть выбрасывать.

«У нас самая большая проблема с бездомными животными - это то, что их выбрасывают», - добавила она.

Как отмечают зоозащитники, за жестокое обращение с домашними, беспризорными и сельскохозяйственными животными в Украине «административные протоколы сейчас не составляются, следовательно, нет правовых возможностей для применения административной ответственности».

«Так, предложенным законопроектом вносятся дополнения в ст. 222 и 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях, что предоставляет органам Национальной полиции право на составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях по ст. 89 Кодекса о домашних, бездомных и сельскохозяйственных животных», - отмечают зоозащитники.

Они подчеркивают, что законопроект впервые детально регламентирует правила обращения с сельскохозяйственными животными, что отвечает требованиям Европейской конвенции о животных, содержащихся на фермах.

Заместитель директора ООО «Медвежий приют - Домажир» Тарас Бойко также высказался в поддержку предложенного законопроекта. Он коснулся вопроса содержания диких животных, в частности медведей, в неволе.

«В Украине нет четкой процедуры сертификации содержания», - сказал он и добавил, что необходимо работать над тем, чтобы каждый случай содержания медведя требовал соответствующего утвержденного разрешения или процедуры.

Бойко отметил, что разработанным законопроектом предлагается изменения в ст. 25 Закона «О защите животных от жестокого обращения» о запрете содержания в заведениях общественного питания, гостиницах, базах отдыха и оздоровительных учреждениях и других, непригодных для показа диких животных общественных местах, медведей, кабанов, крокодилов, волков и тому подобное.

Руководитель медвежьего приюта также констатировал, что уже запрещено законом, но до сих пор иногда встречается использование медведей на притравочных станциях, ведь «много медведей содержатся еще на охотничьих станциях, в охотничьих угодьях».

«Доказать факт использования медведей на притравочных станциях сейчас очень тяжело... Но было бы хорошо ввести четкую процедуру наказания за это и запрет на использование животных вообще на таких станциях», - сказал Бойко.

Среди прочего, законопроектом устанавливается запрет на применение во время дрессировки животных электрошока, огня, острых предметов, голодание, нанесение ударов и попрошайничество с животными.