Второй водитель-участник ДТП в Харькове отказался общаться с журналистами

Всю неделю после аварии Геннадий Дронов находится в нейрохирургическом отделении. В больнице сегодня он несколько часов общался со следователем. Статус Дронова не изменился, он и дальше проходит по делу как свидетель. На допросе его адвокат официально заявил, что водитель желает принять участие в следственном эксперименте, и в очередной раз заверил, что избежать столкновения его подзащитный не мог.

Читайте такжеПолиция выставила охрану в больницах, где находятся пострадавшие в харьковской ДТПТСН удалось пообщаться с Дроновим, но от интервью на камеру он отказался,ссылаясь на плохое самочувствие.

Адвокат Дронова Сергей Перепелица заявил, что его подзащитный "выезжал на перекресток с Сумской на разрешающий сигнал светофора, и, конечно, нельзя было предсказать, что появится другое авто на большой скорости".