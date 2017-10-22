Жуткое ДТП в Харькове: адвокат водителя Volkswagen сделал заявление

Второй участник аварии на улице Сумской в Харькове - водитель автомобиля Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов - находится в больнице и намерен сотрудничать со следствием. Об этом пишет "Сегодня".

Дронов уже предоставил следствию свои первые показания и готов дальше сотрудничать, когда прийдет в себя.

"Мой подзащитный сейчас находится на стационарном лечении в больнице. Постоянные головные боли, таблетки, капельницы. Мы ни от кого не скрываемся, остро не высказываемся ни в чей адрес, ждем результатов следствия", – сказал адвокат.

При этом правозащитник отказался комментировать обвинения адвоката Зайцевой Юлии Козырь в адрес своего подзащитного.

"Мы должны дождаться результатов следственных экспертиз. Но в любом случае у нас есть своя позиция, и мы готовы ее отстаивать. Перед маневром Дронов убедился, что впереди автомобилей нет, и он физически не успел среагировать на авто, которое вылетело на такой скорости на перекресток", – отметил Сергей Перепелица.

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По его словам, при подъезде на перекресток для водителя Touareg перестал гореть зеленый свет.

"Так как перекресток тяжелый, он решил остановиться немного дальше воображаемой стоп-линии. Когда увидел, что будет загораться зеленый сигнал светофора, он немного отпустил педаль. Понятно, коробка передач автоматизированная, транспортное средство стало легко катиться вперед. Но на перекрестке он оказался, четко на зеленый сигнал", – утверждает Перепелица.

Он добавил, что Дронов якобы не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. Из открытых источников известно, что он занимается предпринимательской деятельностью.

Как сообщал УНИАН, ранее в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen в деле о ДТП в Харькове может измениться. Сейчас водитель Volkswagen по делу проходит как свидетель.