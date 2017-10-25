На Житомирщине за последние 4,5 года 59 социально незащищенных детей получили жилье – ОГА

На Житомирщине за последние 4,5 года 59 социально незащищенных детей получили жилье. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, с 2013 по 2017 год за время действия областной программы обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки для 49 детей приобрели жилье и для 10 - отремонтировали.

Об этом сегодня, 25 октября, рассказала на коллегии в.и.о. начальника службы по делам детей Житомирской облгосадминистрации Наталья Пилипчук.

«В целом за 4,5 года действия программы жилье приобрели 49 детям-сиротам и детям лишенных родительской опеки, а также отремонтировали жилье для 10 детей. До конца 2017 года планируется обеспечить жильем еще 13 детей», – сказала Пилипчук.

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Она также добавила, что действие программы завершается, а так как не все социально незащищенные дети имеют жилье – служба по делам детей ОГА уже подготовила проект новой программы по обеспечению жильем для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которая будет рассмотрена депутатами областного совета на очередной сессии (2 ноября – УНИАН).

«Из общего количества детей указанной категории 678 вообще не имеют жилья. В 11 детей, которые имеют жилье на праве собственности, оно находится в непригодном для проживания состоянии. Согласно законодательству, 115 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, достигшие 16 лет, зачисленные на квартирный и социальный квартирный учет», - пояснили УНИАН в ОГА ситуацию с обеспечением жильем социально незащищенных детей области.

На коллегии службы по делам детей Житомирской облгосадминистрации сегодня также рассмотрели вопросы по предупреждению социального сиротства. Так в 2017 году в области провели 1185 профилактических рейдов, по результатам которых выявили 504 ребенка социально незащищенных категорий – 5 детей вернули родителям, а 57 - устроили в лечебные учреждения, 42 устроили в центры социально-психологической реабилитации и 3 ребенка вернули к интернатным учреждениям.

«Соответствующая работа будет проводиться и в дальнейшем», - отмечают в ведомстве.

Там также сообщают, что по состоянию на 1 октября, в области на первичном учете служб по делам детей находится 3 тыс. 23 ребенка, которые имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Из них 2 тыс. 171 ребенок – под опекой, 546 – воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях. В интернатных и других учреждениях области находится 285 детей, на временном устройстве – 21.