На Житомирщине завершены работы по переоборудованию школьной библиотеки нового образца в Хорошевской гимназии

На Житомирщине завершены все работы по переоборудованию школьной библиотеки нового образца в Хорошевской гимназии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, первая среди районов области библиотека работает в Хорошевской гимназии.

Обустройство первой районной библиотеки на Житомирщине завершили вовремя в октябре согласно дедлайну, который ставил председатель ОГА Игорь Гундич.

В библиотеке сделали ремонт помещения – заменили пол с деревянного на бетонный с линолеумом и три дверных блока, провели электромонтажные работы, шпаклевка стен, потолка, и тому подобное.

«Вся необходимая мебель и современное оборудование – компьютеры и смарт-телевизор – уже функционируют в библиотеке для того, чтобы ученики гимназии активно посещали современную школьную библиотеку и проводили время с пользой», - сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Житомирщине уже выделили почти 2 миллиона гривень на создание современных медиатек - ОГА

Общая стоимость обустройства библиотеки составляет 399,4 тыс. грн, из которых 175 тыс. грн – это средства областного бюджета, 224,4 тыс. грн – местного (102,6 тыс. грн использовано для изготовления мебели и 121,8 тыс. грн - для оборудования медиатеки).

Как сообщал УНИАН, работы по созданию библиотек нового образца в Житомирской области начато по инициативе супруги Президента Украины Марины Порошенко. Проект библиотеки она вручила председателю ОГА Игорю Гундичу 7 апреля этого года после подписания меморандума по внедрению инклюзивного образования.

Напомним, что уже 5 медиатек успешно функционирует в учебных заведениях Житомира.