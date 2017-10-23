Адвокат: суд в РФ начнет рассмотрение дела Гриба по сути в начале 2018 года - МИД

Адвокат прогнозирует, что суд в Российской Федерации начнет рассмотрение так называемого дела Павла Гриба по существу в начале 2018 года. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«18 октября во время судебного заседания, на котором Павлу был продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 4 января следующего года, он пообщался с адвокатом и тот высказал предположение, что судебные заседания, очевидно, начнутся где-то в начале следующего года», - сказал дипломат.

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Погорельцев уточнил, что это собственное личное видение адвоката. По словам представителя МИД, речь идет о «рассмотрении так называемого дела по существу».

Как сообщал УНИАН, Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил арест Павлу Грибу до 4 января 2018 года.

28 августа член общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа Павел поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель, где выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе № 5 в Краснодаре. Российские следователи обвиняют Павла в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. Его собираются судить за "преступление", предусмотренное ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, за которое парню грозит от трех лет лишения свободы. У Павла тяжелое врожденное заболевание, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. 13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября. А 18 октября суд продлил его арест до 4 января 2018 года.