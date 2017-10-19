Следователи РФ обвиняют Гриба в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи (видео)

Защитники удерживаемого Россией Павла Гриба передали журналистам фрагмент постановления об избрании меры пресечения украинцу, в котором описываются преступления, которые вменяют незаконно задержанному, передает ТСН.

"В период с 27 марта по 13 апреля 2017 года Гриб П.И., являющийся сторонником экстремисткой организации УНА-УНСО, руководствуясь идеями супремасизма (по признакам этнической группы и культуры) сегрегации, находясь на территории Украины, путем отправки текстовых сообщений на украинском языке в программе "Skype", содержащих убеждения, предложения, призывы к чувствам максимализма, исключительности и значимости, чувствам превосходства украинцев над россиянами, а также к чувствам мести за якобы имевшиеся в прошлом и наличествующие в настоящем факты оккупации Россией исконно-украинских земель, обратился к ___ с целью побудить ее изготовить СВУ, осуществить его закладку в здании МОУ СОШ №__ г. Сочи Краснодарского края и проведению в действие 30 июля 2017 года на выпускной линейке с целью дестабилизации органов власти и воздействия на принятие ими решений о статусе отдельных областей Российской Федерации, то есть совершить террористический акт с причинением значительного ущерба, наступление иных тяжких последствий, а также умышленного причинения смерти человеку", - говорится в постановлении.

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Также указывается, что Гриба собираются судить за "преступление", предусмотренное ч.1 ст.205.1 УК РФ, за которое парню грозит от трех лет лишения свободы.

"Вменяемое ему в вину преступление носит террористический характер, характеризующееся большой общественной опасностью и резонансом, неочевидностью преступных действий и совершено им по мотивам национальной ненависти (вражды)", - отмечается в документе.