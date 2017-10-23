В Днепре начался международный фестиваль театров кукол (видео)

11:05, 23 октября 2017
Общество
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В течение недели девять театров покажут спектакли и для детей, и для взрослых.

В Днепре начался международный фестиваль театров кукол. Начало фестиваля отпраздновали парадом на центральном проспекте Днепра. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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В течение недели девять театров покажут спектакли и для детей, и для взрослых. Артисты признаются: жалеют о стереотипах, пока есть зрители. Ведь театр кукол не имеет границ.

Это не только детские спектакли, а в первую очередь классические произведения в необычном исполнении. Поэтому обещают нешуточные впечатления для зрителей любого возраста.

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Теги: #фестиваль в Днепре#фестиваль театров кукол