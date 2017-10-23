В Днепре начался международный фестиваль театров кукол (видео)
11:05, 23 октября 2017Общество
767
В течение недели девять театров покажут спектакли и для детей, и для взрослых.
В Днепре начался международный фестиваль театров кукол
В Днепре начался международный фестиваль театров кукол. Начало фестиваля отпраздновали парадом на центральном проспекте Днепра. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Чернигове начался фестиваль "Славянские театральные встречи"
В течение недели девять театров покажут спектакли и для детей, и для взрослых. Артисты признаются: жалеют о стереотипах, пока есть зрители. Ведь театр кукол не имеет границ.
Это не только детские спектакли, а в первую очередь классические произведения в необычном исполнении. Поэтому обещают нешуточные впечатления для зрителей любого возраста.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter