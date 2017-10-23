Государство никогда не давало денег на туалетную бумагу, мел или лампочки для учеников – директор киевской школы

Финансовая прозрачность является обязательным условием действия законопроекта №3491-п «Об образовании», говорит заместитель министра образования и науки Павел Хобзей. По положениям этого документа, каждое учебное заведение должно обнародовать данные о поступлении всех денежных средств. Таким образом родителям позволяют контролировать использование их благотворительных взносов. Кроме того, новый закон позволяет делать такие взносы непосредственно в пользу определенной школы, передает радио Свобода.

Читайте такжеВ киевских школах придумали, как обойти запрет собирать деньги с родителейВ общем по благотворительности родителей, то сейчас без нее большинство украинских школ вряд ли сможет обойтись, добавляет Хобзей. «Есть соответствующие статьи закона, которые обязывают директоров опубликовывать все доходы школы, чтобы было известно: на что поступают средства, на что тратятся. И родители, которые являются основными жертвователями в школах, должны решать, на что эти деньги должны использоваться».

По словам директора департамента образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской госадминистрации Елены Фиданян, еще 2015 года создали онлайн-ресурс «Образовательная карта Киева», который позволяет гражданам отслеживать, какие ремонтные работы в школах финансирует государство. Елена Фиданян призывает родителей школьников пользоваться этой информацией, чтобы проверять, не просят ли их сдавать деньги на то, что уже оплачено государством.

«Ни департамент, ни кто-либо другой не может хватать человека и говорить «не сдавай, не сдавай», – говорит она. – Каждый человек должен, во-первых, понять, на что он сдает средства, есть ли в этом потребность и принять самостоятельно решение, сдавать или не сдавать».

Департамент образования и науки, как объясняет его руководитель, может вынести выговор руководству учебного заведения, где произошли нарушения, или же делегировать дело в другие органы. Именно выговором, по словам Фиданян, закончилось дело школы «Эрудит», где родителям выдали квитанции для уплаты «благотворительных взносов» за питание детей. Дело тогда получило огласку благодаря одному из родителей, журналисту Богдану Кутепову.

Ранее представитель общественной организации (ОО) "Родители SOS" Роман Бондаренко сказал, что за последние три года родители вложили в школы около миллиарда гривен.

Сопредседатель этой ОО Елена Бондаренко объясняет, что речь идет лишь о тех средствха, которые прошли через специальные счета и поддаются учету. «Остальные деньги были собраны наличными, через какие-то фонды, на расходные материалы, которые просто нигде не учитывались», – добавляет она. Подобные платежи никто не имеет права навязывать или делать обязательными, уверяет активистка. «Хуже педагогов сами родители отслеживают: кто сдал, кто не сдал. Они готовы сами сожрать друг друга, когда кто-то отказывается сдавать деньги, – делится она. – Это опять же указывает на то, что это не благотворительность, что они чувствуют себя не совсем мудрым, ибо как это так: они сдают, а кто-то себе позволил быть самостоятельным и независимым, чтобы не сдать?»

Директор киевской школы № 5 Печерского района и эксперт образовательной группы Реанимационного пакета реформ Светлана Олексюк рассказала, откуда возникла потребность создания родительских фондов, и являются ли эти благотворительные объединения родителей актуальными на сегодня.

«Никогда нужды – мыло, туалетная бумага, мел, маркеры, замена лампочек – не финансировались. Поэтому примерно с 1996 года возникла насущная потребность помогать школам разными способами. Начали возникать официальные родительские фонды, которые финансировали все эти нужды школы, потому что они никогда не предусматривались бюджетами местных общин и сметами самих школ», – говорит она.

По словам Елены Фиданян, в Киеве есть 434 муниципальные школы, и в течение определенного периода они действительно не могла обойтись без родительской поддержки. «В 2014 году, когда была финансовая пропасть, не будем скрывать, были вещи: например, сломался кран, нужно срочно отремонтировать, или еще какие-то бытовые вещи – и бумага туалетная, и моющие средства», – вспоминает она. Впрочем, продолжает чиновница, уже второй год город выделяет более 100 тыс. грн каждому такому учебному заведению именно на бытовые расходы.

Фиданян подчеркивает принципиальное отличие благотворительного взноса от обязательных платежей: объем благотворительного пожертвования в пользу школы каждый может определять сам. По ее мнению, ответственность за прозрачность использования такой помощи несут не только работники учебных заведений, но и сами благотворители.

«В 2008 году я была с делегацией в Америке и увидела в одной школе такое дерево, его назвали деревом благотворительности. Оно было просто нарисовано на стене и к нему прикреплены листья. И каждый лист, как мне объяснили, является листом благотворительности, с фамилией лица, которое сдало какие-то средства на эту школу, от одного доллара. Не имело значения, кто сколько сдал, это была благодарность», – говорит она.