В школах и детсадах Львова запретили собирать деньги с родителей на ремонт и праздники

Во Львове во всех учебных заведениях запретили собирать деньги с детей или их родителей. Об этом сообщается в сообществе Родительский совет Львовщины в Facebook.

Отмечается, что запрет также касается и празднования праздников и проведения ремонтных работ.

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Родители смогут только добровольно оказывать материальную помощь, направив средства на регистрационный счет заведения. При этом, руководство школ обязали регулярно информировать о поступлении и использовании средств.

Как сообщал УНИАН ранее, дети украинских чиновников встречали первое сентября не в отечественных вузах, а в элитных учебных заведениях за рубежом.