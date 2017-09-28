В школах и детсадах Львова запретили собирать деньги с родителей на ремонт и праздники

14:38, 28 сентября 2017
Общество
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Родители смогут только добровольно оказывать материальную помощь, направив средства на регистрационный счет заведения.

родители могут только перечислять добровольно на специальные счета / фото УНИАН

Во Львове во всех учебных заведениях запретили собирать деньги с детей или их родителей. Об этом сообщается в сообществе Родительский совет Львовщины в Facebook.

Отмечается, что запрет также касается и празднования праздников и проведения ремонтных работ.

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facebook Родительский совет Львовщины
facebook Родительский совет Львовщины

Родители смогут только добровольно оказывать материальную помощь, направив средства на регистрационный счет заведения. При этом, руководство школ обязали регулярно информировать о поступлении и использовании средств.

Как сообщал УНИАН ранее, дети украинских чиновников встречали первое сентября не в отечественных вузах, а в элитных учебных заведениях за рубежом.

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Теги: #реформа образования#учеба во Львове#школы во Львове#деньги на ремонт школ