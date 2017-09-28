В школах и детсадах Львова запретили собирать деньги с родителей на ремонт и праздники
Родители смогут только добровольно оказывать материальную помощь, направив средства на регистрационный счет заведения.
Во Львове во всех учебных заведениях запретили собирать деньги с детей или их родителей. Об этом сообщается в сообществе Родительский совет Львовщины в Facebook.
Отмечается, что запрет также касается и празднования праздников и проведения ремонтных работ.
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Родители смогут только добровольно оказывать материальную помощь, направив средства на регистрационный счет заведения. При этом, руководство школ обязали регулярно информировать о поступлении и использовании средств.
Как сообщал УНИАН ранее, дети украинских чиновников встречали первое сентября не в отечественных вузах, а в элитных учебных заведениях за рубежом.