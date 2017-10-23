Прокуратура будет просить для похитительницы младенца в Киеве круглосуточный домашний арест

Прокуратура будет просить для похитившей младенца женщины круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

«Рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемой в похищении полуторамесячного ребенка состоится сегодня после 16 часов в Оболонском районном суде Киева. Следственный судья Жежера О.В.», - отметила пресс-секретарь.

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Отвечая в комментариях на вопрос, что будет просить прокуратура для женщины, Максимец ответила: «Круглосуточный домашний арест с электронным средством контроля. Требовать содержания под стражей не позволяет санкция статьи - до 5 лет».

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Оболонском районе Киева была похищена полуторамесячная девочка в то время, когда ее отец забирал из детсада старшую дочь. С помощью видео камер наблюдения правоохранительные органы установили похитительницу ребенка. Злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.

На следующий день, 21 октября, полицейские задержали похитительницу и ее сожителя.