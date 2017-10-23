Обыски у Труханова: из дома мэра вынесли два опечатанных пакета с документами

Сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из ЖК "Арк Спа Палас" два опечатанных пакета с документами. Эти бумаги изъяли из квартиры мэра Геннадия Труханова, сообщает местный портал 048.ua.

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Документы погрузили в "Рено Дастер" киевской регистрации и увезли.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сотрудники НАБУ проводят обыски у мэра Труханова. Обыски проводятся в рамках двух уголовных производств по фактам возможного хищения денег из госбюджета чиновниками Одесского горсовета.