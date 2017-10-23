Обыски у Труханова: в НАБУ рассказали, что искали в доме у мэра Одессы

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили, что проводят обыски в кабинете городского головы Одессы Геннадия Труханова и по месту его проживания. Как сообщает пресс-служба НАБУ, следственные действия проводятся в рамках расследования двух уголовных производств по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и подконтрольных последнее частных структур.

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В НАБУ отмечают, что в рамках одного производства расследуется возможно присвоение средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и дальнейшего перечисления незаконно полученных доходов на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Второе производство касается передачи имущества коммунального предприятия «Международный аэропорт Одесса» в уставный капитал ООО «Международный аэропорт Одесса», в результате которого, по мнению детективов, имущество территориальной общины незаконно выбыло из его владения, чем нанесен ущерб на сумму более 100 миллионов гривень, добавляют в бюро.

В НАБУ уточняют, что обыски проводят по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению этих уголовных правонарушений, и по месту нахождения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сотрудники НАБУ проводят обыски у мэра Труханова.