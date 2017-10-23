В Хмельницком отменили спектакль "Анна Каренина" из-за русского языка

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская сообщила о запрете спектакля «Анна Каренина» в Хмельницком. Об этом написала в Facebook.

«Смешали грешное с праведным...Хотеть сыграть для хмельничан «Анну Каренину»...Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем, это произведение входит в школьную программу, как зарубежная литература...Обидно», — написала она.

Академический музыкально-драматический театр имени Старицкого является коммунальным учреждением, подчиненным Хмельницкой областной раде. Однако, в раде отметили, что решение принимает исключительно директор театра, передает местное издание vsim.ua.

Директор театра Галина Шпулак отметила, что к ней в письменном виде о проведении спектаклей никто не обращался.

В то же время, менеджер по организации спектаклей в Хмельницком Юрий Слупицкий сообщил, что кроме «Анны Карениной» театр также запретил спектакля Homo Soveticus Виктора Шендеровича и русскоязычного киевского театра «Черный квадрат».

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