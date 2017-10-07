Во Львове сорвали концерт украинского певца, который гастролирует в России и Крыму (фоторепортаж, видео)

Концерт Сергея Бабкина во Львове сегодня, 7 октября, так и не состоялся. Мероприятие было отменено после длительных протестов и неудачных переговоров артиста и музыкантов с блокираторами, передает местное издание Форпост.

Деньги за билеты обещают начать возвращать с понедельника. Люди начинают расходиться. Слышны крики "Слава Украине! Героям слава!". Блокировщики исполняют гимн Украины.

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Напомним, Сергей Бабкин отказался выполнять условия блокировщиков, а именно: публично признать Россию страной-агрессором и пообещать не давать концертов на ее территории, а также на оккупированных территориях. Артист назвал ситуацию на востоке Украины неоднозначной. Следовательно, организаторы блокирования отказались пропустить людей на концерт.

Стоит отметить, что во время блокировки концерта певца произошли столкновения между активистами и полицией.

Ранее, 6 октября, представитель Добровольческого движения ОУН Олег Окопский выступил в Facebook с призывом не допустить концерта Сергея Бабкина во Львове. "После начала вооруженной агрессии рашки против Украины этот чувак... неоднократно давал концерты в российской п*****стии и в оккупированном Крыму. В то время, когда вся украина встречала цинковые гробы с востока государства!" - говорилось в его сообщении.

Ранее активист и бывший лидер "Правого сектора" в Одессе Сергей Стерненко заявил, что радикалы будут и дальше срывать концертызвезд из-за их выступлений в России и оккупированном Крыму.