Задержанная в Киеве казахская журналистка находится в ИВС в Вышгороде: ей грозит экстрадиция

Журналистка и блогер из Казахстана Жанара Ахмет, которую задержали на Киевщине в связи с розыском по линии Интерпола, находится в изоляторе временного содержания в городе Вышгород.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявил один из адвокатов журналистки Владислав Грищенко.

"Ее задержали, составили протокол о задержании. Основанием задержания стало то, что она находится в международном розыске по линии Интерпола, объявленная в розыск Казахстаном по статье 177 Уголовного кодекса Казахстана. Она сейчас находится в Вышгородском ИВС", - сообщил адвокат.

По его словам, вопрос об избрании для Ахмет "временного ареста в рамках экстрадиционной процедуры" будет рассматриваться в понедельник, 23 октября, в Киево-Святошинском суде Киевской области.

По информации адвоката, у женщины есть малолетний сын, который сейчас находится под опекой знакомых, потому что родных в Украине у журналистки нет.

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В то же время спикер Нацполиции Киевской области Николай Жукович подтвердил факт задержания журналистки и место ее нынешнего пребывания.

"Она находится в изоляторе временного содержания в Вышгороде. Она задержана согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса ("задержание уполномоченным должностным лицом"- ред.). Она задержана из-за того, что была в розыске по линии Интерпола. У нас есть 72 часа для того, чтобы доставить ее в суд, и суд избрал дальнейшую меру пресечения до того момента, когда она будет передана органам другого государства", - сообщил Жукович.

Как сообщал УНИАН, в Киеве задержали журналистку и общественного деятеля Жанар Ахмет, которая уехала из Казахстана из-за преследований.

По словам Грищенко, информацию о том, по какому делу и когда Ахмет была объявлена ​​в розыск, защите не предоставили.

Ахмет была вынуждена уехать в Украину из Казахстана в марте 2017 года. На родине против нее возбудили несколько дел, которые журналистка считает политически мотивированными.